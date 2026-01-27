開会式と閉会式のキャスターを務めるNHKアナウンサーが集結。左から開会式担当の曽根優氏、星麻琴氏、閉会式担当の吉岡真央氏、渡辺憲司氏 NHKは27日、2月6日に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」を、NHK ONEで全競技・全種目配信する事を発表。総合テレビとEテレで放送する番組をNHK ONEで同時配信、見逃し配信するほか、「NHKプラス」のスマホアプリやテレビ向けアプリの中にオリンピック特設ペ