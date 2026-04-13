キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、『魔王の始め方 THE COMIC』の【4巻分】無料キャンペーンが開催されている。期間は2026年4月21日まで。■『魔王の始め方 THE COMIC』漫画：小宮利公／原作：笑うヤカンキャラクター原案：新堂アラタ人生をかけた研究の末に“魔王”となるべき力を手に入れた男──オウル。サキュバスの美女リルを召喚した彼は、自