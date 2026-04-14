身元不明の遺体が見つかった京都府南丹市の現場付近を出る警察車両。後部座席がブルーシートで覆われていた＝13日午後9時23分京都府南丹市の小学生男児不明で、捜索中に同市の山林で見つかった身元不明の遺体の服装が、行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の当時の服装と似ており、矛盾がないことが14日、府警への取材で分かった。府警は同日、遺体の司法解剖を実施。安達さんの可能性もあるとみて死因や身元の確認