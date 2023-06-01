その後、ドル円は１５９円台後半に再び戻している。一時１５９円台半ばに値を落としたものの、底堅い値動きが続いている。ユーロドルやポンドドルは上昇しており、ドル自体は上値の重い展開が見られているものの、円安の動きがドル円を下支えしているようだ。ユーロ円は最高値を更新しているほか、ポンド円も２１５円付近まで上昇しており、年初来高値に顔合わせしている。 アナリストは、イラン紛争以降のドル