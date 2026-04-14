この記事をまとめると ■ダウンサイジングターボは効率重視の現代エンジンの主流となる ■ツインターボは性能向上より過給特性改善が本来の目的 ■タービン数は排気量ごとに最適解があり増やせばいいわけではない 現代のエンジン設計は効率が最優先 エンジンのダウンサイジングと過給機（主にターボチャージャー）の組み合わせは、環境性能も含め総合性能に優れるパワーユニットとして、現代では主流となっている考え方だ。エン