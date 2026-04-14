記者会見が話題に議員数が少ないこともあり、滅多に話題になることのない社民党が注目を集めている。きっかけは4月6日、党首選を経たあとの記者会見である。【写真を見る】あまりにも酷い…社民党幹事長が書いた「辺野古事故」に対する「あり得ないメッセージ」実に13年ぶりに実施され、福島瑞穂氏、大椿裕子氏、ラサール石井氏の3名で争った党首選は、決選投票の結果、福島氏の当選が確定した。問題になったのはその後に