4月24日（金）公開の新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を題材にした「一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」が、4月24日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「Nintendo TOKYO」などで発売される。【写真】新たな大冒険をモチーフにしたルームライトも！景品一覧■作品の世界観を満喫今回『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開に合わせ発売される