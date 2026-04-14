トランプ大統領の政治手法はしばしば「TACO（タコ）」という造語でやゆされる。TACOとは、「Trump Always Chickens Out（＝トランプはいつもビビって逃げ出す）」の頭文字を取ったものだ。 例えば、昨年は高関税をかけると最初は脅しをかけてみせたが、株価や米国債の価格が下がると、関税率を一時引き下げにしたり、関税発動の日を延期したり、発動後に課税を取り止めたりするなどの動きが続いた。大口をたたいたものの、実際に