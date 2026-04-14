現地の顧客に合わせて設計ヒョンデは、中国市場向けの新しいEVシリーズとして、新開発のコンセプトカー『ヴィーナス（Venus）』と『アース（Earth）』を公開した。【画像】中国特化の新EV、既存のアイオニックとどう違う？【ヒョンデの新コンセプトとアイオニック6 Nを詳しく見る】全27枚この2台は、「現地の顧客に合わせて設計された」中国専用EVの先駆けであり、同社が他の市場で販売している「アイオニック」シリーズとは一線