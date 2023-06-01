京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間。12日には、結希くんの姿が最後に確認されているという小学校付近からおよそ6キロ離れた山のふもとで、靴が見つかりました。捜査関係者によりますと、結希くんが行方不明になった時に履いていたものと特徴が似ているといいます。■山のふもとで…12日に靴を発見13日、「news zero」が向かったのは、“2つめの手がかり”が見つかった現場です。岩&