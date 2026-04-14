アメリカのトランプ大統領は、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を開始したと述べました。アメリカトランプ大統領「（Q.海上封鎖は始まりましたか？）10時に始まった」トランプ大統領は、アメリカ軍がイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置について、13日の午前10時、日本時間の午後11時から開始したと述べました。これに先立ち、トランプ大統領は自身のSNSで「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば、即座に排除す