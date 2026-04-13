入社式では希望に満ちた表情を見せていた新入社員が、わずか数日、あるいは1か月足らずで姿を消す。なぜ、社会人のスタート地点であっさりと会社を見限るのか。当事者たちの証言から現場のリアルに迫る--。「入社したばかりであんなことを言うなんて、常識的におかしい。絶対に後々問題になる」新海武史さん（仮名）の職場では、ある新入社員に対してそんな声も出ていたという。しかし、まさか現実になるとは……。◆かわいい