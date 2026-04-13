「2人組にカメラを奪われた」とうその110番通報をし、警察官に強盗事件捜査の徒労の業務をさせ、正常な警察業務を困難にしたとして47歳の男が逮捕されました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは燕市に住むアルバイトの男（47）です。警察によりますと男は4月5日午前11時すぎ、三条市内ので「2人組にカメラを奪われた」といううその110番通報を行い、うその強盗被害を申告していました。当時、男は現場で風景を撮影していて、一眼