「ICON e：」はなぜ低価格で販売できたのかこんにちは！ 先進モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。特に電動モビリティは、最新技術を投入した車両が続々登場して目が離せません。ホンダから原付一種の電動バイク「ICON e：（アイコン イー）」が、2026年3月23日に発売されました。「えぇっ！ 販売価格は税込で22万円なんですか!?」と、ボクは驚きです！ 【画像】超カッコいい！ これがホンダの原付一種電動スクーター「IC