高須クリニックの高須克弥院長が１３日、Ｘを更新。インスタグラムで突然、板東英二をアップしたことに触れた。高須院長は１２日にインスタグラムをアップ。何枚かの写真がテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」のオルゴールＢＧＭに乗って紙芝居風に切り替わっていく。そこには満面の笑みの坂東と高須院長の２ショットなどがあったことから、ネットは騒然。坂東はここ数年、メディアから姿を消しており、最近の姿は報じら