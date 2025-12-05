高市内閣の閣僚の資産が公開されました。平均はおよそ6641万円で最も資産が多かったのは小泉防衛大臣で、家族の分も含めた資産は2億7248万円でした。政府はきょう、高市内閣の閣僚ら19人の保有資産を公開しました。不動産や預貯金など、家族の分も含めた資産総額は平均でおよそ6641万円でした。最も多かったのは小泉防衛大臣で、全額が妻の滝川クリステルさん名義で2億7248万円でした。次いで多かったのは茂木敏充外務大臣で1億939