6日の参議院予算委員会で国民民主党の原田秀一議員が、総額85兆円の日米戦略投資イニシアティブについて質問した。【映像】赤沢大臣の軽妙な返しで爆笑が起こる議場（実際の様子）原田議員は「本件はざっくり言うと日本のお金で発電所や工場をつくる、利益は日本が元本回収するまでは折半。その後は米国が利益の9割を持っていくという米国にとってはリスクのない丸儲けの案件という理解でよいでしょうか」と質問。これに、赤