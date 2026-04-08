【前後編の後編/前編からの続き】桜の名所は花見客でにぎわうが、後になって“あの頃は平和だった”と振り返る日が来るかもしれない。イラン攻撃による「原油高」への対策を声高らかにうたう高市政権。政策を誤れば電気・ガス代の記録的上昇が確実視され、「家計への影響」は計り知れないのだ。＊＊＊【実際の写真】“ガッツポーズで絶叫”だけじゃない！ホワイトハウスが公開した「高市首相」の姿前編では、ガソリン代へ