肉体的にも精神的にも不安定“国難”の今、日本のかじ取りを担う高市早苗首相（65）と、側近たちとの間には埋め難い深い溝が生じているという。いったい何が起きているのか。主が求心力を失った官邸の内幕をリポートする。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」目下、永田町は高市氏と内閣官房参与の今井尚哉氏（67）が、大ゲンカした話で持ち切りである。安倍晋三元首相の懐刀