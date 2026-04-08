２０２６年度の当初予算が７日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。一般会計の総額は過去最大の１２２兆３０９２億円だ。少数与党の参院の審議に時間を要し、ようやく成立したが、高市早苗主首相はひと息つけそうにない。イラン情勢や円安など問題が山積だからだ。そしてここにきて高市氏の?健康リスク?も心配されている。高市氏は、この日の会見で「年度内成立が実現できなかったのは残念だが、国会でのご