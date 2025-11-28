オリックスの新人選手入団会見が２８日に大阪市内で開かれ、ドラフト１位の藤川敦也投手（１８＝延岡学園）が１年目からの飛躍を誓った。背番号は今季まで太田が背負った「３１」を受け継ぎ「有名な番号をもっと有名にしたい。何もない数字より縁起がいい。オリックスの有名な番号を守りながらやっていきたい」とユニホームの感触を確かめた。あこがれてきたのは同じ福岡出身の山下舜平大。「ストレートもすごいけど、カーブの