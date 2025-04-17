いつの時代も、美人は周囲から疎まれるのが宿命。それだけに、「性格が悪い」と噂されがちなものですが、意外なことに、むしろ「人格者が多い」という意見もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性91名に聞いたアンケートを参考に「意外な事実!?美人には『性格ブス』が少ない理由」をご紹介いたします。【１】自分が美貌を備えている分、内面で人を判断するから「自分も見た目で判断されるのは嫌いだし、男性には優し