猫ちゃんの3年間の成長を振り返る動画に、注目が集まっています。話題の動画は3万7000回以上再生され、1000件を超える「いいね」が集まっています。 【動画：活発な性格の『ちいさな子猫』を迎えてから３年→体は大きくなっても中身は『赤ちゃん』のままで…尊い『成長記録』】 ギャップに驚かされた3年間の始まり Instagramアカウント「プル」に投稿されたのは、3歳の誕生日を迎えた猫のプルちゃんの成長記録。飼い主さん