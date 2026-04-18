連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア小松原学インタビュー（後編）【前編】『Ｊリーグ最年少出場記録を打ち立てた早熟の天才の第二の人生 国家資格に食らいつき鍼灸整骨院を開業』はこちら>>元Jリーガーの小松原学にはいま、３つの顔がある。群馬で「Pass鍼灸整骨院」を営む院長であり、ラファーガフットボールクラブ（NPO法人）の代表として育成年代の指導に携わる。さらに、アーティストのケアやツアーの