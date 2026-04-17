体型や体質、顔の作りなどは親から子へ遺伝することがあると言われますが、専門家でもない限り、断言できるものではないでしょう。しかし「遺伝」という言葉を使って、義母から文句を言われることもあるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『｢体が華奢｣｢身長が低い｣｢歯並びが悪い｣。他の子と比べて劣っていると義母が思うようなことは、「義実家の家系ではない」と言われます。逆にいいものは