89歳女性が運転する車、郵便局に突っ込む 職員4人が軽いけが 埼玉県 FNNプライムオンライン 89歳女性が運転する車、郵便局に突っ込む 職員4人が軽いけが 2025年11月28日 16時36分 ざっくり言うと 28日に埼玉・越谷市の郵便局に車が突っ込み、職員4人がけがをした 運転していたのは89歳の女性で、駐車場に車を止めようとしたという 女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているそう 記事を読む