89歳女性が運転する車、郵便局に突っ込む 職員4人が軽いけがFNNプライムオンライン

89歳女性が運転する車、郵便局に突っ込む 職員4人が軽いけが

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 28日に埼玉・越谷市の郵便局に車が突っ込み、職員4人がけがをした
  • 運転していたのは89歳の女性で、駐車場に車を止めようとしたという
  • 女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているそう
記事を読む

おすすめ記事

  • タモリ、鈴木新彩アナウンサー（C）テレビ朝日
    「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分
  • ダイアン津田篤宏（2024年撮影）
    水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分
  • 小室眞子さん（Ｃ）日刊ゲンダイ
    小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分
  • 31歳妊婦がはねられ死亡した事故…重い障害負った赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件断念　名古屋地検
    31歳妊婦がはねられ死亡した事故…重い障害負った赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件断念　名古屋地検 2025年11月28日 17時10分
  • 「部屋にいる彼が全裸でこっちを見ていた」両腕、背中、首にタトゥーを彫った木村斗哉容疑者（22）の“異様な行動”《埼玉老人ホーム殺人》
    「部屋にいる彼が全裸でこっちを見ていた」両腕、背中、首にタトゥーを彫った木村斗哉容疑者（22）の“異様な行動”《埼玉老人ホーム殺人》 2025年11月28日 11時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
    2. 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
    3. 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
    4. 4. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
    5. 5. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
    6. 6. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
    7. 7. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
    8. 8. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
    9. 9. ハヤテ223「一部契約不履行」か
    10. 10. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    1. 11. 某占い番組の「裏側」明かす
    2. 12. 子育て支援金 さらに3万円上乗せ
    3. 13. ベッド離れている間に母亡くなる
    4. 14. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
    5. 15. 同性婚認めないのは「合憲」判決
    6. 16. 照明消します 道の駅で異例対策
    7. 17. 池松&河合「最強カップル」の声
    8. 18. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
    9. 19. 「局部の形が丸見え」米で大論争
    10. 20. 離婚後の「法定養育費」1人月2万
    1. 1. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
    2. 2. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
    3. 3. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
    4. 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    5. 5. 子育て支援金 さらに3万円上乗せ
    6. 6. 同性婚認めないのは「合憲」判決
    7. 7. 離婚後の「法定養育費」1人月2万
    8. 8. 中学生切りつけ 小競り合いか
    9. 9. 駅トイレ クマが覗き込んでいた
    10. 10. 南京〜福岡 架空の全便欠航報道
    1. 11. 駐大阪総領事に謝罪求む決議可決
    2. 12. 車が線路上走行 特急列車が衝突
    3. 13. 足立区火災 中学生を無事に保護
    4. 14. 公衆トイレにクマ 男性襲われる
    5. 15. 男性の遺体発見 近くに1頭のクマ
    6. 16. 羽田空港トイレトラブル原因公表
    7. 17. 娘を複数回突き刺したか 父逮捕
    8. 18. 死去した部下の妻に強引にキスか
    9. 19. 静岡パルコ 2027年1月末に終了へ
    10. 20. 下山中土砂崩れ 4人身動き取れず
    1. 1. 眞子さんに「変わり果てた」の声
    2. 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
    3. 3. 照明消します 道の駅で異例対策
    4. 4. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
    5. 5. 窒息死の遺体 局部もなくなった
    6. 6. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
    7. 7. さすがにズルすぎ 山尾氏に批判
    8. 8. 3人死傷事故 無免許運転だったか
    9. 9. 握力が18kg以下の女性は要注意?
    10. 10. 父に追い出され施設へ…今の関係
    1. 11. 令和の皇室で皇太子になりえる人
    2. 12. 河野氏 翻訳ミスにユーモア返答
    3. 13. １８兆３０３４億円の補正予算案を閣議決定…高市首相「戦略的な財政出動で強い経済を構築」
    4. 14. 今後どうなる? S&P500の価値
    5. 15. 日本に1.4京円の隠れ債務が発覚
    6. 16. 乗馬クラブで火事 馬3頭が死ぬ
    7. 17. LINE交換も…東大男性の衝撃対応
    8. 18. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    9. 19. 【独自】与党、衆院で過半数に　改革の会3人、自民会派へ
    10. 20. 「ビミョ。」の表現にツッコミ
    1. 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
    2. 2. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
    3. 3. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
    4. 4. 香港の大規模火災 128人死亡確認
    5. 5. 台湾 中国出身者を除外する新法
    6. 6. 日本離れたくない 母国への恐怖
    7. 7. トランプ氏 高市首相に要求か
    8. 8. 国連調査の「世界で最も人口の多い都市ランキング」で東京がついに首位陥落
    9. 9. 「ウ軍撤退すれば戦闘は終わる」
    10. 10. 南シナ海でダブル台風発生へ
    1. 11. 女性が撮影中に転落し死亡 海外
    2. 12. 新腸活 マイクロバイオームとは
    3. 13. ウ大統領最側近の自宅を家宅捜索
    4. 14. モンパチ台北ライブ大成功、沖縄観光もピーアール＝台湾メディア
    5. 15. 米少年SOS 店員に「母のふりを」
    6. 16. 事故で投げ出され 高速に幼児2人
    7. 17. 日本で安全に注意 中国再び訴え
    8. 18. 「アメ」で日韓分断を企図? 独紙
    9. 19. 銃撃容疑者 協力者受け入れた?
    10. 20. DeepSeek 数学AIモデルを公開
    1. 1. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
    2. 2. コンバース Amazonで最大79%オフ
    3. 3. 一時代築いた磯丸水産が大量閉店
    4. 4. 年収が高い方が得 ローン控除
    5. 5. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
    6. 6. 税務調査が入らない? 究極の方法
    7. 7. 経団連会長 日中経済交流を訴え
    8. 8. プーマ買収検討? アシックス否定
    9. 9. AI未使用で査定下げる会社ヤバい
    10. 10. それパワハラ 部下に言われたら?
    1. 11. クリスマスまで“１か月”　物価高など影響…「小型」「真っ白」ケーキも
    2. 12. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
    3. 13. 中野サンプラザ 再開発白紙化
    4. 14. ｢日本のサグラダ･ファミリア｣がついに完成…それでも横浜駅の迷宮性が解消しないワケ
    5. 15. JALモバイル LSPが貯まる利便性
    6. 16. Amazon限定販売 SALE商品まとめ
    7. 17. ロイホ運営会社 ホテルが稼ぎ頭
    8. 18. 【投資部門別売買動向】 海外投資家が2週ぶりに売り越し、個人は2週ぶりに買い越し (11月第3週) [速報]
    9. 19. 【12月限定】モバイルICOCAが“実質10％還元”に！やらない理由がない…
    10. 20. ドル円は円高優勢、一時１５６円割れ＝NY為替序盤
    1. 1. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
    2. 2. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
    3. 3. MetaのVRゴーグルが人気の理由
    4. 4. Black Fridayで人気の商品 TOP15
    5. 5. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
    6. 6. バスルームのドア ホテルで確認
    7. 7. 4ポート＆最大145Wのカーチャージャー。一騎当千の怪物
    8. 8. KDDI、au向けシャープの新スタンダードスマホ「AQUOS sense SHV40」を発表！5インチフルHD IGZO液晶や3GB RAM、防水、おサイフケータイなどで11月上旬に発売
    9. 9. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
    10. 10. Amazon ノートPCが最大26%OFFに
    1. 11. Adobeソフトが半額に 11/28まで
    2. 12. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
    3. 13. Amazonフレッシュが最大50％OFF
    4. 14. iPad Airを“3000円弱”で誤販売した家電量販店、後から返却要請。その対応は妥当なのか？
    5. 15. 「Macでも超快適に楽しめるゲーミングキーボードとマウスが出たぞ！」「使ってみようぜ」
    6. 16. アポなし『ニコニコ動画』生放送の第2弾！ 小学館の連載漫画家の家を訪問
    7. 17. LINE：ディズニー ツムツム、「ミッションビンゴ」でビンゴカードを自由に選べるなど仕様を一部変更
    8. 18. いまさら聞けないSDカードの基本
    9. 19. 超絶コンパクトな新型12インチ「MacBook」のスペックや価格の詳細が判明
    10. 20. TGS 2015：Xperiaブースでは水着女性が透明お風呂で防水性能アピール (写真ギャラリー)
    1. 1. ハヤテ223「一部契約不履行」か
    2. 2. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
    3. 3. オコエ瑠偉が異例の自由契約
    4. 4. 「まるで高校生対小学生」の試合
    5. 5. 巨人OBの佐藤洋さんが死去 63歳
    6. 6. バスケ日本 90-64で大歓声
    7. 7. 佐々木主浩氏「野球したくない」
    8. 8. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
    9. 9. 4番に死球 球児が見せたマナー
    10. 10. 福岡SG 悔しい予選敗退に落胆
    1. 11. F1角田裕毅 控え就任「拒否」か
    2. 12. オコエ消える 阿部監督と確執か
    3. 13. リコー杯 金沢志奈が8位に浮上
    4. 14. ピラミッド建設 運んだ方法
    5. 15. イチロー氏 自身の葬儀に珍注文
    6. 16. 武豊が不在のG1 寂しい声続出
    7. 17. 飲食店で「国産米離れ」続々と
    8. 18. F1角田 レッドブル解雇ならSFに?
    9. 19. 秋田19歳FW、5台が絡む多重事故
    10. 20. 錦織圭の調子は「右肩上がり」４年ぶりの全豪OPは「誰とやっても簡単に負ける感覚はない」
    1. 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
    2. 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
    3. 3. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
    4. 4. 某占い番組の「裏側」明かす
    5. 5. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
    6. 6. 池松&河合「最強カップル」の声
    7. 7. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
    8. 8. 辻に希空ドン引き…ネットは共感
    9. 9. 「日本にレアアース来なければ中国は精製できない」「“旧敵国条項”明らかなやりすぎ」立憲・原口議員がキレキレ 岡田氏質問への批判は「真摯に受け取る」
    10. 10. 王林「一番愛してる」大物俳優
    1. 11. Prime Video12月配信ラインナップ発表「＃真相をお話しします」「六人の嘘つきな大学生」「人間標本」など
    2. 12. 香港火災 YOSHIKI約1500万円寄付
    3. 13. 酷評も…芦田愛菜に傷はつかない
    4. 14. 「ベストアーティスト」タイテは
    5. 15. timeleszが紅白辞退か NHK打診も
    6. 16. 国分が「最近いつした?」発言か
    7. 17. 水ダウで知名度UP キモいDM被害
    8. 18. 文春報道 情報源は国分サイドか
    9. 19. 浜田雅功が名曲熱唱 泣いちゃう
    10. 20. 大麻で逮捕 俳優が2カ月ぶり投稿
    1. 1. ベッド離れている間に母亡くなる
    2. 2. ヌードモデルになり家族と縁切る
    3. 3. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
    4. 4. 帝国ホテルが手掛ける全国の逸品
    5. 5. デニムが上手な人の「選びの差」
    6. 6. プラスダイアナの新作シューズ登場♡クラシカル×快適なプレミアムライン
    7. 7. スタバ試飲会に美女が潜入！新商品は香り高いフルーツティー
    8. 8. 「脈ナシ」が判断できるLINE4つ
    9. 9. 陰部おかしくなった 産婦人科へ
    10. 10. 元夫が自殺 遺品を早く片付けて
    1. 11. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
    2. 12. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
    3. 13. 「やっとわかった…」診断名がついて涙がポロポロと 筋肉が徐々に衰える病気の娘を持つ母の小6まで手探りで進めた子育ての「奮闘」
    4. 14. 「しまむら」の大人向けアイテム
    5. 15. 毒親育ちの彼女に「地獄」エピ
    6. 16. 印象操作図れるソックス実例集
    7. 17. 実際に【人気アイドル】の目を引いた！現場参戦で着たい「メンカラ服」って？
    8. 18. 2本買っても4,000円以下！【ワークマン】楽ちんオシャレが叶う♡「優秀パンツ」
    9. 19. ディーゼル、ニコラの初コレクション発表。水原希子出演【14-15AW】
    10. 20. ステラ マッカートニーの新作ローンチイベントにキム・ゴードンやディカプリオなど各界VIPが大集合