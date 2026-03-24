埼玉県八潮市の道路陥没事故で、消防の救助活動が適切だったかを調べる委員会は、「一連の救助活動はおおむね妥当だった」とする結論をまとめました。【映像】有識者による委員会の様子去年1月、八潮市で県道が突然陥没し、トラックが深さ5メートルほどの穴に転落しました。穴が拡大するなどして救助活動は難航し、男性の遺体が見つかったのはおよそ3カ月後でした。消防は、事故当初から救助活動について「最善を尽くした」