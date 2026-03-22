2026年1月、香川・高松で行われたベンチプレスの挙上重量を競う大会「JAPANCHAMPIONSHIPS BENCH PRESS 2026 Classic（2026全日本ベンチプレス選手権大会『第27回クラシック部門』）」で、女子57kg級マスターズ5クラス（80歳以上）に出場した飯田徳子さんは、89歳ながら驚異の50.5kgのバーベルを挙上し、日本記録を更新した。 【画像】細い腕でバーベルを押し切る…89歳の「日本記録フォーム」 本格的