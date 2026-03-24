24年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第2回公判が17日、東京地裁で開かれた。23日、斉藤被告は第2回公判後初となるXを投稿。「明日からはコチラです！宜しくお願いします！」と、埼玉県東松山市でのバウムクーヘン販売を告知していた。なお、斉藤被告が携わる「クーヘンSAITO」の公式Xは第2公判後、