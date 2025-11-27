【あの人は今こうしている】元プロ野球投手の一場靖弘さん 裏金問題ドン底を経ての今木田勇さん（元日本ハム投手／71歳）◇◇◇記録はもちろん、記憶に残る傑出した左腕だった。1980年、いきなり22勝を挙げ、新人王とMVPの史上初ダブル受賞の離れ業をやってのけた日本ハムの左腕・木田勇さん。今どうしているのか。木田さんに会ったのは、横浜市営地下鉄グリーンライン・高田駅そばにあるファストフード店。待