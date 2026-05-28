巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、28日午前8時すぎに10万筆を超えた。オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足。巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人の署名を目標に掲げていたが、24時間ほどで達成した。その後も署名数は増え続け、目標達成から約15時間で10万筆を突破した。