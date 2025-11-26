ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一が録音も許されぬ降板劇を告白、日テレ批判する声「公平じゃ… 国分太一 日本テレビ コンプライアンス エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 国分太一が録音も許されぬ降板劇を告白、日テレ批判する声「公平じゃない」 2025年11月26日 17時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国分太一が26日の会見で番組降板に言及したと週刊女性PRIMEが伝えた コンプラ違反を巡る日テレの突然の聴取では、録音が許されなかったという 日テレの姿勢に対し、ネットで「公平じゃない気がする」などの声があがった 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 中国「日本で中国人への犯罪が多発」 日本側の否定に「先週も5人逮捕」と反論 2025年11月26日 17時44分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 北川景子、朝ドラ物乞いシーン見た長女がショック受ける「ママお金ないの？おやつ買えないの？」 2025年11月26日 15時17分 「軽い表現で済むことではない」国分太一が記者会見で連発…視聴者が引っかかった“5文字” 2025年11月26日 16時55分