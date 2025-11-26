国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２５日（日本時間２６日）、２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選（１２月５日＝同６日、ワシントン）について詳細を発表し、森保ジャパンは予定通りポット２に入った。Ｗ杯は今大会から全４８チームが参加。すでに４２チームが出場権を得ており、残る６チームも来年３月のプレーオフ（ＰＯ）で決まる。本番では４チームずつ１２組に分かれて１次リーグを戦う。組み合わせ抽選のポット１には開