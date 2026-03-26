森保ジャパンの対戦相手はどこなのか。６月開幕の北中米Ｗ杯に出場する残り６チームは、大陸間プレーオフとともに欧州予選プレーオフの準決勝（２６日＝日本時間２７日）、決勝（３１日＝同４月１日）を経て決まる。８大会連続出場の森保ジャパンはＷ杯１次リーグＦ組に入り強豪オランダ、チュニジアと同じ組となった。残る１チームは欧州プレーオフの結果次第となっており、準決勝のウクライナ対スウェーデン、ポーランド対ア