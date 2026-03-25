リヴァプールは24日、エジプト代表FWモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することを発表した。サラーは2017年にリヴァプールに加入。プレミアリーグ2回、リーグカップ2回、FAカップ、FAコミュニティシールド、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップと数々のタイトル獲得に貢献した。リヴァプールでは公式戦通算435試合255得点を記録。これはクラブ歴代得点ランキング3位の成績だ。リヴ