U-23韓国代表に招集された有望株、ユン・ドヨンの“異例の発言”が注目を集めている。同国メディア『FOOTBALLiST』が報じている。イ・ミンソン監督が率いるチームは、３月23日から31日まで天安市のコリアフットボールパークでトレーニングを実施。29日にはU-21日本代表、31日にはU-22アメリカ代表との非公開の練習試合を予定している。今回の合宿で注目されているのが、オランダのFCドルトレヒトでプレーするユン・ドヨンだ