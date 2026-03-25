現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地３月24日、スコットランドのグラスゴー近郊で初日の練習を実施した。トレーニング後、唯一の初選出となったヴォルフスブルクのFW塩貝健人が取材に対応。今冬にNECから移籍したなか、「３月に呼ばれなかったら終わりだなと思っていたので。３月の招集の１週間前の試合に出られなくて、ちょっとやばいかなと思っていた