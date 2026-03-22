現地３月21日に開催されたエールディビジの第28節で、MF三戸舜介が所属するスパルタがフォレンダムと対戦。２−０で勝利した。この一戦に三戸は先発。すると14分、敵陣ペナルティエリア内で後方からのパスを上手く収め、倒れながらも左足のシュートを流し込んで先制点を奪ってみせた。 23歳のアタッカーは１月31日のフローニンヘン戦以来のゴールで今季リーグ戦６点目。SNS上では「冷静すぎるフィニッシュ」「日本代表