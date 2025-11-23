¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤ÖÍ§¹¥¤ÎÀº¿À¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¹â»Ô»á¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Öº£Ä«£µ»þ£³£°Ê¬¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£µÄÀÊ¤ËºÂ¤êÈ¯¸À¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤é¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢G20²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿