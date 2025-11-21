京都市は21日、弁当チェーン「本家かまどや山科新十条店」の弁当を食べた高校生らと大学生らの二つのグループ男女計39人に下痢や嘔吐、発熱など食中毒の症状があり、うち24人からノロウイルスが検出されたと発表した。いずれも軽症だという。市は同店を21日から3日間の営業停止処分とした。市保健所によると、39人は15〜65歳。市内の高校から18日に「特定の部活動に所属する生徒が下痢などの症状を訴えている」と連絡。大学関