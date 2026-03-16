Tシャツを買うと「ひろゆきからビデオメッセージが届いて、さらには学校に来るかもしれない？」──これ、ただのキャンペーンの話だけではないんです。話の発端は3月13日、ひろゆき（西村博之）氏がオリジナルグッズ作成サービス「UP-T（アップティー）」のCMO（最高マーケティング責任者）に就任したところから。UP-T/アップティーはオリジナルTシャツやグッズを1点から手軽に作成できるサービスです。そうしたサービス自体は他に