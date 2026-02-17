昨年夏の甲子園大会で準優勝した強豪、日大三高の硬式野球部で起きたわいせつ動画拡散事件をめぐり、男子部員2人が2月12日、児童ポルノ禁止法違反（製造・提供）の疑いで書類送検された。学校側は2月14日、野球部の活動休止を発表するとともに、未成年の女子生徒らに謝罪した。わいせつな動画が拡散した場合、被害者側は学校や警察にどのような対応を求めるべきなのか。当事者間でデータを消させる行為は適切なのだろうか。保護者