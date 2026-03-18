タレントつるの剛士（50）が、17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。吹奏楽部時代の秘話を明かした。今回は「実は部活でスゴかった有名人知られざる栄光を大公開SP」。つるのは中学、高校と吹奏楽部に所属。「中学がめちゃめちゃ強くて。60人編成で大きい部活で。僕、部長になって。その年のコンクールで金賞を取って」と話した。司会の明石家さんまも「そんなすごいのか！」と驚いた。ただ、つ