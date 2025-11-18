速報です。消防によりますと、18日午前10時半過ぎ、福岡・八女市星野村吉城で「小型機のようなものが落ちた」と目撃した人から通報がありました。今のところ、けが人の情報などは分かっていませんが、黒煙が出ているとの通報も入っているということです。現在、警察と消防が現地に向かうとともに情報の確認を進めているということです。