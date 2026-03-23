福岡県久留米市の自宅で同居する母親を刃物で刺し殺害したとして、27歳の二男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは23日、久留米市城島町の無職、松永信明容疑者（27）です。警察によりますと、松永容疑者は21日午前0時半ごろ、自宅で同居する母親で保育士の聖子さん（65）の胸などを刃物で突き刺し、殺害した疑いが持たれています。聖子さんの死因は失血死でした。松永容疑者は両親との3人暮らしで、事件当時、父親が「妻