福岡県須恵町などに、偽造された教員免許の写しを提出した罪に問われている元補助教員の男の裁判です。福岡地方裁判所は23日、男に懲役3年6か月の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、福岡県須恵町立中学校の補助教員だった近藤正仁被告（66）です。近藤被告は2021年以降、須恵町や篠栗町の採用試験で「岐阜県教育委員会作成」と偽造された中学校教諭の免許状の写しを提出した偽造有印公文書行使の罪に問われていました。