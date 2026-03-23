「餃子の王将」の運営会社の社長が射殺された事件の裁判で、暴力団幹部の男が供述を拒否し、23日に予定されていた被告人質問が急きょ取りやめられました。2013年に発生した王将フードサービスの社長だった大東隆行さん（当時72）射殺事件。福岡県に本部を置く特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部である田中幸雄被告（59）が大東さんを銃で殺害した罪などに問われています。2025年に始まった裁判で、田中被告は全面否認。23日の法廷