餃子の王将」の運営会社の社長が射殺された事件の裁判で、暴力団幹部の男が供述を拒否し、23日に予定されていた被告人質問が急きょ取りやめられました。2013年に発生した王将フードサービスの社長だった大東隆行さん（当時72）射殺事件。福岡県に本部を置く特定危険指定暴力団工藤会系組幹部である田中幸雄被告（59）が大東さんを銃で殺害した罪などに問われています。2025年に始まった裁判で、田中被告は全面否認。23日の法廷