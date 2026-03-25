全国で唯一の特定危険指定暴力団・工藤会のトップで総裁の野村悟被告が、引退を外部の組織に伝えていたことが警察への取材で分かりました。福岡県警は、引退が事実かどうか確認を進めるとしています。北九州市の特定危険指定暴力団・「工藤会」のトップで総裁の野村悟被告（79）は、市民が襲撃された4つの事件で殺人などの罪に問われ、1審では死刑、2審では無期懲役の判決を受け、最高裁に上告しています。警察によりますと、今月