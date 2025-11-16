BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが2026年5月16日・17日の2日間に渡り、味の素スタジアムで初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催することを発表した。【写真】『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』キービジュアルBE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を開催。2025年には4都市9公