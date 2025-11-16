

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが2026年5月16日・17日の2日間に渡り、味の素スタジアムで初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催することを発表した。

【写真】『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』キービジュアル

BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を開催。2025年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、そしてアメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催したBE:FIRST。そして現在、全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアーを開催中だが、次なるステージはスタジアムだ。BE:FIRSTとして初となる単独スタジアム公演となる本ライブでは、10月29日にリリースされた初のベストアルバム「BE:ST」を引っ提げ、これまでのBE:FIRSTの集大成、そして常に進化を続けるBE:FIRSTのこれからを見せてくれるはずだ。

チケット先行受付は、BE:FIRST Official Fan Club “BESTY”およびBMSGオンラインサロン”B-Town”にて11月16日19時00分よりスタート。また、10月29日にリリースされたベストアルバム「BE:ST」に封入の応募抽選特典シリアルコードでも応募可能。

ライブ情報

＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"＞2026年5月16日(土) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム2026年5月17日(日) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム▼公演・チケット先行受付の詳細はこちらhttps://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/